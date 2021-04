Stiri pe aceeasi tema

- Liberala Iuliana Scantei a criticat votul dat de cei 5 senatori PSD dar și al celor de AUR și UDMR, care au facut diferența.„Toți cei patru reprezentanți #PNL in Comisia Juridica a Senatului au votat astazi IN FAVOAREA ridicarii imunitații parlamentare a lui Florian Bodog, fost ministru PSD al sanatații.…

- Inainte de votul din comisie, Biroul Permanent National al PSD a decis, in sedinta de luni, ca senatorii partidului sa voteze pentru ridicarea imunitatii fostului ministru social-democrat al Sanatații, Florian Bodog. Senatorii juristi si Florian Bodog au putut sa studieze, saptamana trecuta, in sala…

- Senatorii juristi si Florian Bodog au putut sa studieze, saptamana trecuta, in sala Comisiei juridice, dosarul trimis de DNA. Comisia juridica urmeaza sa dea raportul in acest caz pe 20 aprilie, informeaza Agerpres.Procurorii anticorupție il acuza pe Florian Bodog ca atunci cand a fost ministru al Sanatații…

- Pe 8 aprilie, procurorii DNA au cerut aviz de la Senat, pentru a doua oara, pentru inceperea urmaririi penale in cazul lui Bodog, pentru abuz in serviciu, fals intelectual și fals in inscrisuri. Fostul ministru a semnat foile de prezența și doua contracte de munca pe numele consilierei, fara ca aceasta…