Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat astazi ca Republica Moldova ar putea intra in UE fara Transnistria, noteaza Rador Radio Romania.In luna ocrombrie, in finalul ședinței Consiliului de Securitate al țarii, Sandu a declarat ca autoritațile Republicii Moldova intenționeaza sa gaseasca…

- Legislația ce ii impiedica pe fermierii din Uniunea Europeana sa produca alimente sau reduce producția acestora nu va fi susținuta, sub nici o forma, de grupul politic al PPE. De altfel, europarlamentarul Alexander Bernhuber, negociatorul șef al Grupului PPE pentru „Produse de protecție a plantelor”…

- Ministrul energiei al Republicii Moldova, Victor Parlicov, a explicat renuntarea la gazele rusești printr-o o oferta mai avantajoasa de la furnizorii europeni.Parlicov a declarat acest lucru in timpul discursului sau sustinut la Forumul Euro-Atlantic pentru Reziliența. "Am reușit nu doar sa…

- Razboiul nevazut intre China și UE: Beijingul bate in retragere intr-un sector vital pentru Xi JinpingChina spera ca Uniunea Europeana va ridica restrictiile in privinta exportului de produse high-tech catre Beijing, a declarat vicepremierul chinez, He Lifeng, in cadrul unui dialog la nivel inalt privind…

- Criza cerealelor – Ministrul ungar de Externe: 'Comisia Europeana a eșuat in a reprezenta interesele statelor membre'La prima intalnire sub egida presedintiei cehe a miniștrilor de externe din tarile Grupului de la Visegrad (Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia - V4), toata lumea a aratat clar ca este…

- Este nedrept sa acuzi Ungaria ca este prietena cu Rusia, iar Ungaria nu are nevoie de la nimeni de lectii despre libertate si istorie, a spus ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, miercuri, in Polonia, acuzand totodata Uniunea Europeana ca nu a facut nimic pentru a dezvolta rute alternative de…

- In marja Reuniunii informale a ministrilor apararii din statele membre ale Uniunii Europene, ministrul Angel Tilvar a avut o intrevedere cu omologul spaniol, Margarita Robles. In marja Reuniunii informale a ministrilor apararii din statele membre ale Uniunii Europene, ministrul Angel Tilvar a avut o…

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, transmite ca este nevoie in continuare de sprijin pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova, care este un partener vulnerabil in regiunea Marii Negre, informeaza Rador.Oficialul roman a participat la reuniunea informala a miniștrilor apararii din…