Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) vrea sa impuna un incarcator universal pentru telefoanele mobile si alte aparate electronice, in numele drepturilor consumatorilor si al mediului, un proiect care suscita opozitia gigantului american Apple, relateaza AFP. Aceasta reglementare -propusa joi de catre Bruxelles…

- Mai multe produse periculoase care conțin substanțe care pot cauza accidente vasculare cerebrale sau atacuri de cord au fost vandute pe site-uri cunoscute precum eBay, Wish sau AliExpress, fara avertismente asupra riscurilor, a descoperit o ancheta. Specialiștii au gasit puse la vanzare online zeci…

- Agentia de Reglementare pentru Medicamente si Produse de Ingrijire a Sanatatii (MHRA) a informat marti, 17 august, ca a aprobat utilizarea vaccinului anti-COVID-19 de la compania Moderna pentru minorii cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani, relateaza agenția spaniola EFE, preluata de Agerpres . Agentia…

- Italia și acum Irlanda se alatura Franței și impun un certificat de vaccinare persoanelor care vor sa intre in restaurante, baruri sau cinematografe. Dezbaterea pe aceasta tema este in toi și in Germania, iar premierul britanic vrea și el sa ii lase pe nevaccinați in afara cluburilor de noapte, scrie…

- Șefa Comisiei a indemnat marți statele UE si pe cetatenii lor sa nu lase garda jos impotriva coronavirusului și a facut apel catre toti cei care au posibilitatea, sa se vaccineze, scrie Euronews . 70% dintre adulții din UE au primit cel puțin o doza de vaccin COVID, a anunțat marți președinta Comisiei…

- Comisia Europeana intentioneaza sa creeze o noua autoritate de supraveghere pentru combaterea spalarii banilor, printre alte masuri, conform unor documente consultate de DPA. Conform proiectului, noua Autoritate impotriva Spalarii Banilor va putea impune propriile sanctiuni financiare in cazul incalcarii…

- O noua tulpina de SARS-CoV-2, denumita „Lambda”, a fost descoperita in Peru. OMS considera ca aceasta noua mutație reprezinta o varianta „de interes” a virusului. Cea mai recenta varianta a virusului SARS-CoV-2 evidențiata de Organizația Mondiala a Sanatații, denumita Lambda, a fost descoperita in cel…

- Țarile din intreaga Europa se straduiesc sa accelereze ritmul vaccinarilor anti-COVID, in timp ce asupra continentului planeaza amenințarea variantei Delta a virusului, o varianta mult mai contagioasa, relateaza Euronews. In unele state, in incercarea de a-i convinge pe oameni, autoritațile au apelat…