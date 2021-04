Nici viața de vegetarian nu e ușoară...fasolea, uleiul, pâinea și brânzeturile sunt în topul scumpirilor comunicate de INS Energia electrica, fasolea boabe, uleiul și produsele de igiena s-au scumpit cel mai puternic în ultimele 12 luni, potrivit datelor transmise mrți de Institutul Național de Statistica. Practic, în cazul energiei electrice, daca factura din martie 2020 era de 100 de lei, în martie 2021 pentru același consum ați fi achitat aproape 117 lei. Un kilogram de fasole luat anul trecut cu 10 lei, acum face 12,5 lei. De ieftinit, cel mai puternic s-au ieftinic cartofii, al caror preț e mai mic cu 35% fața de martie 2020, mai arata datele INS. Per total, preturile de consum în luna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

