- Biroul Politic Local al PNL Timisoara si-a stabilit, astazi, lista cu candidati pentru Consiliul Local Timisoara. Probabil sigur de castigarea unui nou mandat de primar, Nicolae Robu nu apare pe lista, In aceste conditii cap de lista este viceprimarul Dan Diaconu. Conducerea PNL Timisoara a stabilit,…

- Primarul Timisoarei a avut, joi, ocazia sa readuca in prim plan o problema care il supara copios. El nu e deloc multumit de gustul rosiilor pe care le mananca, iar pentru asta s-a plans ministrului Agriculturii, in cadrul unei conferinte convocate la sediul primariei, unde s-au prezentat probleme… agricole.…

- Sedinta adunarii generale a membrilor Asociatiei Timisoara 2021, care a avut loc marti seara, la sediul Primariei Timisoara, a fost una plina de tensiune, asa cum era de asteptat. Miza cea mai mare a fost impunerea de catre primarul Nicolae Robu a noului statut, modificat asa cum si-a dorit acesta,…

- Ploile sunt de vina pentru tantarii prezenti in numar foarte mare pe cerul Timisoarei, insista primarul Nicolae Robu. Cu natura nu te pui, spune acesta, iar el este direct afectat, pentru ca tantarii rai au tras mai mult la el si l-au muscat chiar si de fata si pe picioare, prin ciorapi. Tantarii sunt…

- PSD-istii lovesc unde-l doare mai tare pe presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, respectiv in orgoliul lui. Ei spun ca Robu nu are nicio influenta la nivel central, astfel ca numirile in functii importante din Timisoara le fac liberalii din Arad si Caras-Severin. PSD-istii atrag atentia ca se doreste…

- Primarul Timisoarei a avut nevoie de o saptamana pentru a mai reduce tonul acuzelor aduse subalternilor de la Directia de Mediu, care au inregistrat, tehnic, fiecare copacel. De fapt, edilul calcula plantarile „de zece ori ce s-a taiat”, la pomii care s-au retezat pentru modernizarea in superforta,…

- Primarul municipiului Lugoj, PSD-istul Francisc Boldea, a produs un atac absolut halucinant la adresa contracandidatului sai liberal, Claudiu Buciu. Pe modelul Nicolae Robu, Boldea ii ataca la suburban si pe ziaristii lugojeni, care nu ii ridica elogii. Nu scapa de vituperarile lui Boldea nici lugojenii…

- N-ați vazut eficiența mai buna in bucataria omului decat atunci cand romanul taie porcul. Totul se folosește, carne, mațe, stomac, șoric, cap, tot. Numai copitele și rahatul se arunca. Performanța asta e depașita de roman doar dupa ce un partid caștiga alegerile. Atunci folosesc aproape tot, de la strateg…