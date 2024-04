Stiri pe aceeasi tema

Timp de o luna, polițiștii Compartimentului Sisteme de Securitate -Serviciul de Ordine Publica, cu sprijinul efectivelor subunitaților teritoriale, au desfașurat ample acțiuni pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul sistemelor de paza și securitate. Polițiștii au verificat respectarea…

E cu noroc, sa speram, a treia oara in Piața Catedralei. De luni, muncitorii s-au pus sa inlocuiasca, pentru a treia oara, placile de andezit...

Comunicat. In noaptea de 23 – 24 februarie, polițiștii Biroului de Ordine Publica au desfașurat controale pe linia sistemelor de securitate. In cadrul activitații, au...

Opt licențe pentru jocurile de noroc sunt propuse spre revocare in urma unor controale ale polițiștilor aradeni ce au avut loc sambata și duminica in...

In lumea jocurilor de noroc, unde exista emoții puternice și sume mari de bani in joc, exista intotdeauna riscul ca unii sa incerce sa profite...

ISU (Inspectoratul pentru Situații de Urgența) Arad anunța ca pompierii sunt solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit in incinta unei societați comerciale din municipiul Arad,...

Talharii care au furat 7.500 de lei dintr-o sala de jocuri de noroc din orașul Chișineu-Criș, in luna mai a anului trecut, au fost condamnați...

- Fata se afla la Sectia ATI Copii a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures si era intubata, sedata, instabila hemodinamic, avand traumatism de coloana. Inca de la internare, pe 18 decembrie 2023, starea sa era critica, relateaza Agerpres.„Astazi (n.r. - marți, 8 ianuarie), in jurul orei 15,30,…