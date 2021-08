Stiri pe aceeasi tema

- Romanian tennis players Sebastian Gima and Dan Tomescu on Tuesday qualified for the round of sixteen of the ITF tournament in Pitesti, Comesad BCR Open, equipped with total prizes of 25,000 US dollars. Gima defeated Radu Papoe, 4-6, 6-0, 6-2, while Tomescu defeated John Alexandru Renta, 6-4, 6-0,…

- Tenismenii romani Sebastian Gima si Dan Tomescu s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Pitesti, Comesad BCR Open, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, anunța Agerpres. Gima a trecut de Radu Papoe cu 4-6, 6-0, 6-2, in timp ce Tomescu a avut nevoie de doar…

- Filip Krajinovic a furnizat surpriza zilei la turneul de categorie "ATP 500" de la Hamburg. Sârbul a trecut în sferturi de principalul favorit, grecul Stefanos TsitsipasCap de serie numarul 6, Krajinovic s-a impus dupa un meci care a durat doua ore, scor 3-6, 6-1, 6-3.Pentru…

- Pe lista verde au intrat și alte țari precum Danemarca, Suedia și Olanda, așadar romanii care vor sa mearga in aceasta vara in vacanța, trebuie sa știe ca la intoarcere nu vor mai trebui sa stea in carantina, insa, va fi necesar sa prezinte o adeverința de vaccinare sau un test PCR negativ.Marea Britanie…

- Patru tenismeni romani, Nicholas David Ionel (N.7), Nicolae Frunza, Dragos Nicolae Madaras si Cezar Cretu, s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Bucuresti, Ioana Cup, organizat de Tenis Club Herastrau si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Nicholas David Ionel…

- Patru tenismeni romani, Nicholas David Ionel (N.7), Nicolae Frunza, Dragos Nicolae Madaras si Cezar Cretu, s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Bucuresti, Ioana Cup, organizat de Tenis Club Herastrau si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Nicholas David…

- Tenismenii romani Nicolae Frunza, Nicholas Ionel, Cezar Cretu si Sebastian Gima s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Bucuresti, Ioana Cup, organizat de Tenis Club Herastrau si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Frunza a trecut de Stefan Palosi cu 3-6, 7-6…

- CHIȘINAU, 10 mai - Sputnik. San Marino este prima țara din Europa care a redus la zero raspandirea COVID-19, fiind ajutata in acest sens de utilizarea vaccinului rusesc impotriva coronavirusului ”Sputnik V”, a declarat luni Fondul rus de investiții directe (RDIF). © Sputnik / Владимир ТрефиловPremierul…