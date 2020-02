Stiri pe aceeasi tema

- La opt ani dupa moartea lui Whitney Houston, figura regretatei cantarete a fost reprezentata fidel intr-o holograma, care va fi folosita intr-un tuneu cu concerte programate in Europa si SUA, dintre care primul va avea loc pe 25 februarie la Londra, relateaza EFE. De mai multe luni echipa aflata in…

- Andre Rizo, desemnat cel mai bun DJ din Romania in 2019, a inceput un turneu national VR 360 in premiera in Europa si va concerta in Mood Club (Piața Sfatului nr 14) din Brasov pe 31 ianuarie 2020. „Cu aftermovie-uri – Virtual Reality 360 pe platformele de social media si grafica VR 360,…

- Aproape 25.000 de medici au parasit sistemul de sanatate din Romania in ultimii 10 ani, susține ministrul Sanatații. Gheorghe Borcean, președintele Colegiului medicilor din Romania a vorbit despre aceasta situație la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX. "Cifra poate fi aceea sau nu. Pot fi 100, 1.000,…

- Armata americana isi pregateste cea mai mare desfasurare de forte in Europa din ultimii 25 de ani, prevazand sa-si suplimenteze contingentul cu 20.000 de militari cu prilejul exercitiului „Defender-Europe 20“. Scopul este „demonstrarea puterii militare“ in fata unor adversari precum Rusia, anunta comandantul…

- Romania are motive sa spere la un viitor frumos si in tenisul masculin, nu doar in circuitul feminin. Alexandru Mihai Coman, cel mai bun jucator din Europa la categoria 14 ani - conform unui clasament cumulativ similar ierarhiei din ATP, a castigat prestigiosul turneu „Eddie Herr“, organizat de Academia…

- La numai 29 de ani, Marius Liviu, a cunoscut deja succesul pe plan international intre anii 2016-2017, cand piesa Chocolata, remixata pentru artista Seya, a ajuns pe primul loc in mai multe tari din Europa, printre care Rusia, Azerdbaijan si Georgia. Marius Liviu este unul dintre cei…

- Scriitorul britanic Lee Child, creatorul seriei "Jack Reacher", a depus actele pentru a primi un pasaport irlandez pentru a evita eventualele restrictii cu privire la calatoriile in Europa, potrivit irishtimes.com.Child este pseudonimul lui James Grant, nascut in Coventry, care a locuit in…