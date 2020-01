Stiri pe aceeasi tema

- Daca anul trecut, telenovela Neymar la FC Barcelona a tinut prima pagina a publicatiilor de sport, se pare ca atacantul brazilian a revenit la sentimente mai bune fata de Paris Saint-Germain si se gandeste chiar la o prelungirea a contractului.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal, nu vrea sa fie eliberat din arest si regreta ca fetele nu sunt in viata, a declarat marti avocatul acestuia, Claudiu Lascoschi. Avocatul s-a prezentat la sediul DIICOT, in conditiile in care este posibil ca Gheorghe Dinca sa fie scos…

- Neymar (27 de ani) spune ca este fericit la Paris Saint-Germain și iși dorește sa ramana la formația din capitala Franței, in ciuda faptului ca a forțat un transfer, in aceasta vara, la FC Barcelona, potrivit Mediafax.Intr-un interviu acordat France Football, Neymar spune ca nu mai are motive…

- BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Fotbalistul brazilian Neymar a dat in judecata clubul FC Barcelona, solicitand primirea sumei de 3,5 milioane de euro de la fostul sau club, scrie El Mundo, anunța MEDIAFAX.Potrivit sursei citate, actualul jucator de la Paris Saint-Germain o acuza pe FC Barcelona de…

- Fotbalistul brazilian al formatiei Paris Saint-Germain, Neymar, a fost prezent, marti seara, la Madrid, unde are loc Cupa Davis, la invitatia fostului sau coechipieri de la Barca, Gerard Pique, potrivit news.ro.Neymar a profitat de o zi libera si s-a dus la Madrid, pentru a asista la meciul…

- Fundasul Gerard Pique a dezvaluit, la o emisiune a radio-ului Cadena Ser, ca fotbalistii de la FC Barcelona au acceptat o reesalonare a platii salariilor cu scopul de a contribui la revenirea brazilianului Neymar de la Paris Saint-Germain, relateaza Reuters.

- Neymar nu a evoluat pentru Paris Saint Germain, marți, in partida din grupele Champions League, impotriva lui Club Brugge, incheiata cu scorul de 5-0 in favoarea francezilor, inregistrand un procent de absentare de 50%, potrivit Mediafax.Meciul din grupele Champions League, disputat impotriva…

- Neymar va fi indisponibil aproximativ patru saptamani, ca urmare a unei "leziuni de gradul 2 la bicepsul femural stang", a anuntat clubul Paris-Saint-Germain, potrivit news.ro.El s-a accidentat la meciul amical al Braziliei cu Senegal, scor 1-1, cand a fost inlocuit in minutul 12. Neymar…