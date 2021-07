Neymar l-a felicitat pe Messi pentru trofeul cucerit In ciuda dezamagirii provocate de infrangerea Selecao in finala turneului Copa America, atacantul brazilian Neymar a avut puterea sa-l felicite, duminica, pe "fratele" sau Lionel Messi pentru primul titlu cucerit de acesta cu reprezentativa Argentinei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Nu imi place sa pierd, ma doare. Este un lucru cu care nu am invatat inca sa traiesc. Ieri (sambata) cand am pierdut, m-am dus sa-l imbratisez pe cel mai mare si cel mai bun din istorie, pe care l-am vazut jucand", a scris Neymar pe contul sau de Instagram. Brazilianul a dezvaluit si cuvintele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

