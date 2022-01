Next level în industria pompelor funebre - înmormântarea eco: Sicrie din ciuperci Inmormantarile și incinerarile pot avea un impact serios asupra mediului. Un sicriu de lemn are nevoie de mult timp pentru a se descompune, iar corpul din el elibereaza multe gaze toxice. Incinerarile produc destule gaze nocive și folosesc multa energie - aproximativ aceeași cantitate de care are nevoie in medie, lunar, o persoana vie. Dar olandezul Bob Hedrikx are o alternativa. El este inventatorul unui sicriu care da liniște sufleteasca celor care duc grija mediului. Un halat, manuși, ochelari de protecție, rumegus, spori de ciuperci, apa și putina rabdare. E tot ce are nevoie Bob… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

