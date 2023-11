Stiri pe aceeasi tema

- Un reportaj intr-un stat opresor, care a invadat cu forțe armate o țara vecina. Subiectul: o femeie necajita, care a acceptat sa vorbeasca sub anonimat... The post Am fost reporteri intr-un stat opresor timp de 13 minute și am aflat noi informații cu privire la securitatea digitala appeared first on…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu s-a intalnit joi, la Bruxelles, cu Paolo Gentiloni, Comisar pentru Afaceri Economice si Financiare, si cu Adina Valean, Comisar European pentru Transport. Cei trei oficiali au discutat despre reformele si investitiile majore cu bani europeni, despre masurile bugetare…

- BerbecSchimbari majore: Luna Noua de la finalul lunii va va deschide ochii spre oportunitați noi in cariera. Deciziile rapide pot parea atragatoare, dar este esențial sa va acordați timp pentru reflecție.TaurSchimbari majore: Relațiile devin un punct central, cu posibile teste și provocari in relațiile…

- Dr. Ioana Constantin, medic specialist in endocrinologie și ecografie pediatrica, e unul dintre specialiștii care a simțit inca de mica ce chemare are. Și-a ascultat instinctul și a ajuns un medic cald, cu aplecare deosebita asupra pacientului.A invațat cum arata grija pentru ceilalți in copilarie,…

- Un program software pentru administratorii de bloc este esențial in zilele noastre, iar platforma Homefile.ro demonstreaza acest lucru prin digitalizarea și automatizarea procesului de administrare a blocurilor. Intr-o lume in continua evoluție digitala, administrarea eficienta a asociațiilor de proprietari…

- Catre o coordonare digitala mai intensa a sistemelor de securitate sociala: Comisia propune masuri pentru a facilita șederea, munca și calatoriile in strainatate ale europenilor. Comisia a propus astazi, 6 septembrie, intr-o comunicare specifica, masuri concrete pentru digitalizarea in continuare a…

- (P) Importanța ERP-ului in digitalizarea IMM-urilor In acest moment multi vorbesc despre digitalizare IMM-urilor, dar care sunt consecințele pentru acestea? Pentru intreprinderile mici și mijlocii, transformarea digitala inseamna inlocuirea tuturor task-urilor manuale cu cele mai recente alternative…