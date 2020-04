Stiri pe aceeasi tema

- Turcia – care inregistra in weekend peste 82.329 de contaminari cu noul coronavirus – a depasit bilantul Iranului si a devenit tara cu cel mai mare numar de contaminari din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. Cu 82.239 de contaminari, dupa inregistrarea a 3.783 de cazuri sambata, Turcia urmeaza China,…

- Parlamentul Turciei a adoptat, luni seara, o lege aproband eliberarea a zeci de mii de detinuti pentru a incerca sa deblocheze un univers carceral amenintat de pandemia de COVID-19, noteaza AFP.”Proiectul a devenit lege la scurt timp dupa ce a fost adoptat”, a anuntat legislativul pe contul sau oficial…

- Numarul de noi infecții cu coronavirus in Spania a scazut la un nivel record de la inceputul focarului. Deși era țara cea mai afectata din Europa, a decis sa redeschida unele sectoare ale economiei sale saptamana aceasta, scrie The Guardian. Decesele au crescut ușor pana la 619 in ultimele 24 de ore…

- Platforma Worldometer, care furnizeaza statistici in timp real, arata totalul deceselor la nivel mondial, de la inceputul acestui an, din diverse cauze și afecțiuni. Potrivit statisticii, numaru deceselor provocate de virusul COVID-19 este cel mai mic, sub numarul deceselor provocate de gripa sezoniera. …

- China a adoptat noi instrucțiuni pentru reclasificarea cainilor ca ”animale de companie” in loc de active pentru industria alimentara, ca parte a raspunsului la pandemia de Covid-19, a transmis Ministerul Agriculturii de la Beijing, citata Reuters. Deși carnea de caine ramane o delicatesa in gastronomia…

- Afecțiunile respiratorii au reprezentat a treia cauza de mortalitate in UE in 2015, fiind responsabile de 8% din decese. Peste 440 de mii de persoane au decedat in urma bolilor respiratorii, majoritatea deceselor fiind in randul persoanelor cu varste peste 65 de ani. Afecțiunile respiratorii care au…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) intr-o zi, la 759, au anuntat vineri autoritatile sanitare britanice, relateaza Reuters. Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti – dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit…

- Un tratament experimental impotriva coronavirusului, care a fost folosit și in China și care face parte dintr-un program masiv de testare al OMS, este utilizat in cazul pecienților din Romania, scrie g4media.ro. Compania producatoare a anunțat ca doneaza Ministerului Sanatații de la București medicamentul…