Consiliul municipal al New York-ului a adoptat miercuri un text care interzice comercializarea foie gras-ului din 2022, decizie ce va priva industria, in special pe cea locala, de o piata semnificativa, informeaza AFP. Mai multi producatori din zona New York-ului au declarat pentru AFP ca intentioneaza sa conteste in justitie aceasta interdictie, care nu a fost ratificata inca de primarul orasului, Bill de Blasio. Rezultatul votului de miercuri nu a lasat loc de indoieli - majoritatea alesilor sprijinind propunerea, prezentata la inceputul anului de mai multi consilieri municipali. Potrivit acesteia,…