- Facturarea electronica este obligatorie de la 1 ianuarie 2024 pentru toate tranzactiile intre firme, anunta Ministerul Finantelor. Masura este aplicabila pana la 31 decembrie 2026.”La 27 iulie 2023 a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 188, Decizia de punere in aplicare…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, ca "este exclus" ca deficitul bugetar sa depaseasca 5% din PIB, mentionand ca o tinta de deficit de pana in 5%, cu un plan de masuri fiscale si un "plan robust pe partea de cheltuieli" ar pune Romania la adapost de riscul de suspendare a fondurilor…

- Guvernul are nevoie de 6 miliarde de euro pentru a indeplini cerințele Comisiei Europene cu privire la deficitul bugetar. In presa au aparut informații ca autoritațile iau in calcul majorarea cotei generale de TVA de la 19 la 22%, ceea ce ar insemna scumpiri la aproape toate produsele și serviciile.…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor in guvernul Ciolacu, le-a transmis luni colegilor din conducerea PNL ca a primit vinerea trecuta o comunicare de la Comisia Europeana care cere scaderea deficitului bugetar, in caz contrar urmand sa suspende o parte din fondurile europene de coeziune, au declarat pentru…

- Guvernul pregatește acum pe sub masa un proiect prin care vrea ca angajații din IT, agricultura și construcții sa plateasca impozite pe venit la fel ca toata lumea. Aceasta pare a fi ultima gaselnița pentru a se aduce bani la buget, intr-un momoent in care deficitul a ajuns deja la 3,2 la suta. Daca…

- "Din informatiile pe care le am, saptamana viitoare va fi emis avizul pentru Cererea de plata numarul 2. Termenele pentru ultimele doua jaloane din cerere vor fi respectate, a spus Marcel Bolos la schimbarea de cabinete.Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, fost ministru al Proiectelor Europene, a…

- Guvernul A Imprumutat Deja Jumatate Din Necesarul Pentru Acest AnImprumuturile Guvernului Romaniei au ajuns la 84.1 mld. RON pentru perioada ianuarie-aprilie 2023, dupa ce a atras, in ultima luna, 12 mld. RON. Cea mai mare parte din totalul sumei a fost atrasa in luna ianuarie, respectiv de…

- ”Plafonul de 9,4% pe care il avem pentru cheltuielile din sistemul de pensii, incluzand si pensiile speciale, poate fi un obstacol pe viitor, daca Guvernul ar trebui sa ia an de an masuri de actualizare sau de majorare a pensiilor pentru a raspunde fie unei evolutii ascendente a inflatiei sau a altor…