Postul de asistent medical generalist debutant pentru Cabinetul de Ortopedie-Traumatologie din Ambulatoriul Spitalului Motru, scos la concurs in iulie, a fost picat de toate cele opt candidate inscrise in competiția pentru acest loc de munca. Concursul a fost picat la scris de respectivele candidate, printre care se afla și Luciana Dobrițoiu, nevasta lui Ion Dobrițoiu, fost consilier județean PNL și fost director adjunct in minerit, cu punctaje jenante. Respectivele au luat, mai exact, note cuprinse intre 0,6 și 4,6 la proba scrisa, nici macar una nereușind sa treaca la proba de interviu,…