Neurochirurgul Vlad Ciurea dezvăluie orele la care creierul funcționează cel mai bine Prof.dr. Vlad Ciurea, neurochirurg, a explicat duminica, la Antena 3, ca cele mai bune perioade de activitate cerebrala ale unei persoane se inregistreaza intre orele 10-12 și 16-18. „Aici, intre aceste ore, funcționam cel mai bine, este dovedit științific. Fara multitudini de cafele. Iar la pranz, daca se poate sa mancam ceva foarte, foarte ușor, nu trebuie sa fie copios ca sa te poți concentra mai departe la ceea ce ai de facut", a precizat Vlad Ciurea.

