Neurochirurgul Leon Dănăilă a enumerat cele mai comune probleme pe care le generează starea de sănătate mentală precară „Dragii mei, percepția sociala referitoare la sanatatea mentala este total greșita.Ma intristez cand vad ca pacienții sunt jenați sa discute despre sanatatea mentala, ca exista teama aceasta generala de a spune unui apropiat ca ai consultat un neurolog, psiholog sau psihiatru. Nu este firesc acest lucru, cu toții trecem prin momente de dezechilibru emoțional. Și cel mai important lucru pe care il putem face atunci este sa apelam la ajutor specializat.Sanatatea mentala, adesea trecuta cu vederea in fața sanatații fizice, este un pilon esențial al bunastarii și calitații vieții la orice varsta.

