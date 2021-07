Stiri pe aceeasi tema

- Compania lui Elon Musk Neuralink, care incearca sa dezvolte o interfața computer-creier, a strans 205 milioane de dolari de la investitori, printre care Google Ventures, un fond al lui Peter Thiel și CEO-ul OpenAI, Sam Altman, scrie CNBC, arata Mediafax. Runda de finanțare vine la doi ani…

- Porsche SE, holdingul de familie care controleaza Grupul Volkswagen, este cel mai recent mare investitor care a pariat pe rolul crucial al spațiului in dezvoltarea tehnologiilor viitoare, informeaza CNN . Compania, controlata de familiile asociate Porsche și Piech, care au transformat Volkswagen intr-un…

- Tesla a obtinut un profit net de peste 1 miliard de dolari in trimestrul al doilea, de 10 ori mai mare fata de anul trecut, si venituri de 11,96 de miliarde de dolari, peste estimarile analistilor, de 11,30 miliarde de dolari, relateaza CNBC. Este pentru prima oara cand profitul net al producatorului…

- Administrația Federala a Aviației din Statele Unite (FAA) a avertizat compania SpaceX a lui Elon Musk ca i-ar putea ordona sa-și demoleze noul turn de lansare a rachetelor de la baza de lansari din Boca Chica, Texas, relateaza Business Insider.Turnul este construit pentru lansari viitoare ale…

- Elon Musk a devenit noua tinta a Anonymous, dupa ce gruparea de hackeri a postat un videoclip in care un membru vorbeste despre SpaceX, felul in care isi exploateaza seful Tesla angajatii si despre cum „face misto in mod constant” de pietele de criptomonede. „Poate crezi ca ești cel mai inteligent,…

- Elon Musk este noua tinta a grupului de hackeri Anonymous, relateaza New York Post, potrivit mediafax. Anonymous a postat un videoclip in care unul dintre hackeri vorbeste despre SpaceX, felul in care isi exploateaza seful Tesla angajatii si despre cum „face misto in mod constant” de pietele…

- Fondatorul și CEO-ul Amazon Jeff Bezos a fost detronat pentru scurt timp luni din poziția de cel mai bogat om din lume de catre CEO-ul LVMH, cea mai mare companie producatoare de bunuri de lux din lume, relateaza La Libre Belgique.Bernard Arnault a preluat conducerea în clasamentului Forbes…

- CEO-ul SpaceX și Tesla, Elon Musk, a fost gazda show-ului „Saturday Night Live” (SNL) și a afirmat ca probabil este prima persoana care sufera de sindromul Asperger. Elon Musk este unul dintre cei mai bogați oameni de pe planeta. Musk a declarat la SNL ca sufera de sindromul Asperger, o condiție care…