Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca decesele la nivel mondial ar putea atinge doua milioane inainte de utilizarea pe scara larga a vaccinului.Citește și: VERDICT - 10 cu Dana Budeanu: Interviu cu Gabriela Firea, primarul general al Capitalei (VIDEO) Numarul global al deceselor…

- Nelu Tataru a facut aceasta declarație in contextul in care miercuri a fost raportat un record absolut de cazuri zilnice – 1713, iar astazi a fost din nou un numar mare – 1679. Apelul ministrului Sanatatii pentru romani dupa o noua zi cu multe cazuri de Covid "Evolutia ne va arata…

- Legat de situația din Capitala, primarul general, Gabriela Firea, a declarat, la Antena 3, ca elevii din București vor beneficia de un centru special de testare COVID-19, exclusiv pentru sistemul școlar, daca prezinta semne de boala la tirajul de dimineața. „La triajul de dimineata, daca se observa…

- Prezent in studioul emisiunii "Marius Tuca Show", Alexandru Rafila a avut o reacție neașteptata atunci cand a auzit ultimele afirmații facute de ministrul sanatații, Nelu Tataru, despre evoluția pandemiei de coronavirus in țara noastra.Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații a facut…

- "La nivel de ANAT am facut o scrisoare catre ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, sa oblige laboratoarele sa foloseasca aceeasi terminologie sau sa dea direct certificatele bilingve si sa actualizeze lista cu centrele medicale pentru ca sunt acolo foarte multe centre care nu fac teste. Pe de alta parte…

- Nelu Tataru a efectuat o vizita inopinata la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" din Botosani. Cu acest prilej, ministrul Sanatații a declarat ca nu se in calcul, in momentul de fata, nici amanarea inceperii noului an scolar, nici a alegerilor locale din luna septembrie."Noi avem scenarii pe care…

- # Exista probleme la Renault, in Franța, și s-a cerut ajutor de stat in aceasta privința. Va intreb cum se va resimți aceasta situație și la uzina de la Mioveni? – Deși nu aș dori astazi sa dau niciun interviu, pentru ca nu sunt intr-o stare foarte buna, va spun ca ajutoarele din Franța, pe […]

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care iau parte mai multi membri ai Guvernului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta de la ora 14,00 vor participa prim-ministrul Ludovic Orban, viceprim-ministrul…