- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie". Presedintele american, Donald…

- "Misiunea miltara vizand sa distruga definitiv” gruparea Statul Islamic (SI) ”ajunge la sfarsit”, a anuntat miercuri Casa Alba.Organizatia jihadista este ”aproape complet distrusa”, insa Statele Unite si partenerii lor raman hotarati ”sa elimine mica prezenta SI in Siria care (...) nu a fost eradicata…

- „Octav” a fost selectat in competiția oficiala a Festivalului Internațional de Film de la Beijing, fiind singurul film romanesc aflat pe lista nominalizaților pentru Tiantan Awards, de anul acesta. Cea de-a opta ediție a evenimentului va avea loc in perioada 15 – 22 aprilie 2018 in China, iar organizatorii…

- Raul George Voicu, un tanar șofer roman, și-a pierdut viața intr-un groaznic accident rutier petrecut in Franța.Vestea tragica a fost facuta de colegii lui Raul de pe un grup de profil de pe Facebook.“Ne-a mai parasit un coleg ieri seara. Se numește Voicu Raul George. Dumnezeu sa te odihneasca! Condoleanțe…

- Mai mulți experți internaționali vor testa gazul folosit pentru otravirea lui Skripal și a fiicei sale in Salisbury. Echipa din cadrul Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW) va vizita baza de cercetare militara de la Porton Down din Wiltshire, pentru a verifica gazul folosit in tentativa…

- Franta, Regatul Unit si Germania au propus partenerilor lor europeni noi sanctiuni vizand Iranul in dosarele balistic si al implicarii Teheranului in Siria, cu obiectivul de a convinge Statele Unite sa pastreze acordul din 2015 cu privire la programul nuclear al Republicii islamice, potrivit unui…

- Potrivit Institutului de Statistica din Marea Britanie numarul migranților din Uniunea Europeana, care lucreaza in Regatul Unit a crescut in perioada octombrie-decembrie 2017 cu peste 100.000 de persoane. Cei mai mulți imigranți din romani și bulgari, scrie Daily Mail. Numarul migranților din UE care…

- Marele scriitor american Mark Twain spunea: „Adevarul este mult mai ciudat decat fictiunea” Un oarecare, un mucalit, pesemne indispus de vreo sentinta a unui tribunal, s-a adresat, discret, unui post de radio britanic cu o intrebare simpla: „Ce este aceea o lege"? Glumetul de serviciu al emitatorului…