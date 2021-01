Stiri pe aceeasi tema

- Productii regizate de Jane Campion ("The Power of the Dog"), Paolo Sorrentino ("The Hand of God") si Adam McKay ("Don't Look Up") se afla intre peliculele propuse de Netflix anul acesta, relateaza News.ro. Filmele cu zombi ("Army of the Dead"), cowboys ("The Harder They Fall", "Concrete Cowboy")…

- Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, recomanda documentarul „Colectiv”, intr-o postare pe contul de Instagram. In lista de filme, pe care a postat-o Barack Obama și pe care o recomanda urmaritorilor sai in acest an, se regasește și filmul romanesc „Colectiv”. La inceputul…

- Documentarul „Colectiv” este propunerea Romaniei pentru Premiile Oscar. Acesta poate fi vazut pe HBO GO, iar de cand s-a lansat, a primit recenzii extrem de bune de la majoritatea publicațiilor de profil internaționale. Uitandu-ne pe Rottentomatoes am descoperit faptul ca documentarul produs in Romania…

- De Ziua Naționala a Romaniei, Netflix anunța o selecție ampla de filme romanești disponibile pentru vizionare in platforma. ”Netflix se straduiește intotdeauna sa caute conținut extraordinar și adauga constant diferite filme și seriale, iar producțiile romanești nu fac excepție. Astfel, de 1 decembrie…

- Disney+ pare a fi unul din serviciile de streaming care vor face concurența serioasa pentru Netflix in urmatoarea perioada. Lansat pe 12 noiembrie 2019 in Statele Unite, și apoi in „valuri” in multe alte țari, Disney+ a reușit sa atinga pana acum 73 de milioane de subscriberi. Reprezentanții companiei…

- Pentru ca nimic nu ne va strica spiritul de sarbatoare și pentru ca din cauza pandemiei de coronavirus, suntem nevoiți sa ne petrecem timpul pe cat posibil acasa, iata o lista cu filme de Craciun in 2020, pe care le putem viziona pe Netflix sau HBO GO. Filme de Craciun in 2020 pe Netflix și […] The…

- Noul sezon al serialului The Crown este cea mai importanta lansare pe Netflix in luna noiembrie. Citiți in continuare care sunt celelalte filme și seriale care iși vor face debutul luna aceasta in grila Netflix disponibila pentru utilizatorii romani.

- Leonardo DiCaprio, Meryl Streep si Timothee Chalamet se vor alatura lui Jennifer Lawrence in distributia cu multe staruri a filmului 1Don’t Look Up", o noua comedie pentru Netflix regizata de Adam McKay, potrivit Variety.