- La Casa de Papel este o productie spaniola a celor Netflix si poarta semnatura lui Alex Pina. Premiera a avut loc pe data de 2 mai 2017, iar in rolurile principale joaca Ursula Corbero, Paco Tous si Alba Flores. Partea 5 va avea 10 episoade, iar productia incepe pe 3 august.

- Anca Dinicu ne-a marturisit ca se cunoaste cu fostul iubit al Andreei Mantea de aproximativ zece ani si de atunci are o relatie de prietenie. Nu a avut si nu are o legatura amoroasa cu Cristi Mitrea. "De Mitruș ma leaga o prietenie de aproape 10 ani, nu am avut si nici nu avem o relatie amoroasa.…

- In urma rezultatelor obținute la finalul sezonului competițional 2019-2020 de echipele de handbal din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare – clasarea pe locul 3 in Liga Florilor, respectiv Liga Zimbrilor, ambele grupari și-au asigurat participarea in ediția 2020-2021 a cupelor europene. Echipa feminina…

- De pe 15 iunie, statele europene vor fi plasate in trei categorii, cu un sismte de coduri de culori, in funcție de riscul de transmitere a coronavirusului, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Citește și: Mai mult de 6 milioane de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in lume Prin…

- Va povesteam zilele trecute despre succesul filmului „Extraction”, care a devenit cel mai vizionat film de pe Netflix, adunand, conform estimarilor platformei, peste 90 de milioane de vizionari unice, devasand 6 Underground cu peste 7 milioane de persoane. Dupa ce filmul a devenit un succes internațional,…

- Membrii UDMR au inceput sa distribuie pe Facebook un mesaj ironic la adresa presedintelui Klaus Iohannis inspirat din serialul Netflix „La Casa de Papel“. Pamfletul este prezentat sub forma unui „Planul de furat Ardealul“ care ar urma sa fie pus in practica in noaptea de 1 Decembrie de „ungurii rebeli“,…

