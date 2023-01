Netflix are un club secret – și se pare ca gigantul de streaming dorește sa il extinda. Doar aproximativ 2.000 de utilizatori special selectați fac parte dintr-un grup VIP care are privilegiul de a viziona filme și emisiuni inainte de lansarea lor, scrie The Sun. Producatorul „Stranger Things” folosește programul pentru a obține feedback pentru proiectele sale viitoare. Potrivit The Wall Street Journal, grupul de previzionatori a fost folosit pentru a face mai puțin serios filmul de comedie „Don’t Look Up. Succesul lui Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence a primit patru premii Oscar și chiar…