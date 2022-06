Serialul ”Squid Game”, care a inregistrat un succes global, va reveni cu un al doilea sezon, a anuntat duminica Netflix Inc, oferind cateva indicii despre ceea ce se va intampla in viitoarele episoade ale dramei sud-coreene, informeaza Reuters, citata de Agerpres. ”Squid Game” a devenit cel mai urmarit serial Netflix dupa lansare, in septembrie 2021. Serialul spune povestea unor concurenti saraci, care joaca jocuri pentru copii in speranta de a castiga sume mari de bani si de a-si schimba astfel viata. Serialul a inspirat numeroase meme si costume pentru Halloween si a dus totodata la cresterea…