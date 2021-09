Stiri pe aceeasi tema

- Compania a introdus jocurile video “Stranger Things: 1984”, “Stranger Things 3: The Game”, “Card Blast”, “Teeter Up” si “Shooting Hoops” pe Android utilizatorilor Netflix din Spania si Italia. Polonia, unde titlurile “Stranger Things” sunt deja disponibile, va primi celelalte trei titluri. “Ne aflam…

- Comisia Europeana elaboreaza orientari privind masurile pe care le pot lua statele membre UE pentru a gestiona problema cresterii preturilor la energie fara a incalca reglementarile privind piata energiei din blocul comunitar, in conditiile in care consumatorii se confrunta cu o majorare semnificativa…

- Energia s-a scumpit in ultimele luni in toata Uniunea Europeana: in Spania, de exemplu, a fost o triplarea a prețului.Costul de referința pentru gazelor europene a crescut cu peste 250% din ianuarie și pana acum, potrivit unei analize Reuters.Astfel, miniștrii Energiei din Uniune discuta despre cum…

- Fortele americane au tras focuri de arma în aer luni pe aeroportul din Kabul, unde numerosi afgani au invadat pista, încercând sa fuga din tara lor dupa ce talibanii au preluat puterea, relateaza AFP si Reuters. ''Multimea a scapat de sub control'', a declarat…

- Aproape 40 de migranți au murit dupa ce o ambarcațiune in care se aflau 50 de oameni ce calatoreau din Vestul Saharei catre Insulele Canare s-a rasturnat, a transmis, vineri, un ONG umanitar din Spania, conform Reuters, citata de digi24.ro. “Tragedie: 42 de persoane, printre care 30 de femei, opt copii…

- Ministrii europeni ai Finantelor urmeaza sa aprobe marti planurile de redresare pentru 12 state membre, inclusiv Italia, Spania si Franta, ceea ce va deschide calea pentru prima transa de granturi si imprumuturi din programul UE destinat stimularii investitiilor, transmite Reuters, citat de Agerpres.…

- Interconectorul de gaze Bulgaria – Grecia va fi finalizat pana in luna iulie 2022, astfel incat gazele din Azerbaidjan sa ajunga in Romania, a scris, pe Facebook , ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Am avut o intalnire de lucru cu omologul meu din Bulgaria – ministrul Energiei Andrey Zhivkov, in…

- Selectionerul echipei de fotbal a Spaniei, Luis Enrique, a declarat, luni, in conferinta de presa premergatoare meciului cu Italia, din semifinalele EURO 2020, ca obiectivul formatiei sale este unul clar, acela de a avea posesia mingii, potrivit Agerpres. ''Obiectivul nostru este unul clar,…