Platforma de streaming Netflix a anuntat sambata in cadrul "Tudum", un eveniment dedicat fanilor sai, ca un un spin-off derivat din "The Witcher", intitulat "The Witcher: Blood Origin", va avea premiera pe 25 decembrie 2022 si ca cel de-al treilea sezon al serialului original va fi lansat in vara anului 2023, informeaza site-ul revistei americane Variety.

