Netflix a acceptat plata a aproape 56 de milioane de euro pentru soluţionarea unui litigiu fiscal în Italia Procurorii din Milano au afirmat intr-un comunicat ca au stabilit o intelegere cu o companie multinationala de streaming video, la cerere, pentru o perioada cuprinsa intre octombrie 2015 si 2019, careia i-au cerut sa plateasca 55,8 milioane de euro (59,1 milioane de dolari). Acestia au publicat duma, fara a numi in mod specific compania implicata, dar trei surse care cunosc problema au confirmat ca este Netflix. Un purtator de cuvant al Netflix a spus ca compania este incantata ca problema a fost finalizata. ”Am mentinut dialogul si cooperarea constanta cu autoritatile italiene si continuam sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Aici, Leonardo foloseste un prototip al bratarii EMG [electromiografie] cu interfata neuronala care, in cele din urma, va va permite sa va controlati ochelarii si alte dispozitive”, a spus Zuckerberg intr-o postare pe Facebook, referindu-se la presedintele EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio. Zuckerberg…

- Orasele Brasov, Constanta si Iasi vor fi primele orase care vor beneficia de o solutie inovatoare in Romania, care redefineste platile pentru calatoriile cu transportul in comun. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Aeroportul International "Mihail Kogalniceanu" din Constanta va beneficia de o finantare de 136 de milioane de euro, din fonduri europene, pentru cresterea securitatii si sigurantei traficului de pasageri, a anuntat, marti, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.…

- In aceste vremuri dificile, puțini pot cumpara carți. Dar oamenii simt nevoia sa continue sa citeasca, chiar și in subteranele metroului sau in buncarele in care se adosostesc de bombe și de atacuri cu rachete. Prin urmare, mai multe edituri ofera oportunitatea de a avea acces gratuit la carți in limba…

- Selectionata Scotiei a invins cu 33-22 (19-10) echipa Italiei, sambata, intr-un meci din cadrul etapei a 4-a a Turneului celor Sase Natiuni la rugby, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Autoritatile italiene au confiscat, vineri, mega-iahtul oligarhului rus Andrei Melnicenko, potrivit unui comunicat al politiei financiare a Italiei, citata de CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Autoritatile italiene au confiscat, vineri, mega-iahtul oligarhului rus Andrei Melnicenko, potrivit unui comunicat al politiei financiare a Italiei, citata de CNN. Iahtul – numit SY A – valoreaza aproximativ 530 de milioane de euro (578 de milioane de dolari) si se afla in portul Trieste. Este unul…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia a determinat Italia sa suspende partea sa de finantare pentru proiectul Arctic LNG 2, in valoare de 21 miliarde de dolari, condus de producatorul rus privat de gaze Novatek, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Fii la curent…