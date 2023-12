Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat miercuri ca numarul de civili uciși in Fașia Gaza arata ca exista ceva “in mod clar greșit” in operațiunile militare ale Israelului impotriva militanților palestinieni Hamas. Israelul a promis sa elimine Hamas, care conduce Fașia Gaza,…

- Consiliul de Securitate al ONU este programat sa organizeze o reuniune de urgența in aceasta dupa-amiaza pe tema incursiunii la sol a Israelului in Gaza și a situației umanitare a palestinienilor de acolo, la cererea Emiratelor Arabe Unite.Emiratele Arabe Unite, reprezentantul arab in consiliu, este…

- Secretarul general al Națiunilor Unite(ONU), Antonio Guterres, a respins miercuri (25 octombrie) acuzațiile potrivit carora ar fi justificat atacurile Hamas asupra Israelului, in declarația sa in fața Consiliului de Securitate de marți, potrivit Reuters. „ Sunt șocat de denaturarea unora dintre declarațiile…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, criticat vehement de Israel marti, s-a declarat "socat" de "interpretarea tendentioasa" a cuvintelor sale despre Hamas, dand asigurari ca nu a incercat sa justifice atacurile acestei grupari islamiste palestiniene, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Sunt…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a avertizat marti Iranul, spunand ca Statele Unite vor actiona rapid si „decisiv” in cazul oricarui atac, relateaza AFP si Reuters. Blinken s-a adresat Consiliului de Securitate al ONU pe fondul ingrijorarilor comunitatii internationale privind o posibila extindere…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a avertizat marti, 24 octombrie, Iranul, spunand ca Statele Unite vor actiona rapid si „decisiv" in cazul oricarui atac, informeaza agențiile AFP si Reuters, preluate de Agerpres.Blinken s-a adresat Consiliului de Securitate al ONU pe fondul ingrijorarilor…

- Forțele de Aparare ale Israelului anunta, marți, ca au efectuat lovituri impotriva a aproximativ 400 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultima zi. Tot astazi, 24 octombrie, armata israeliana a transmis ca este "pregatita și hotarata" pentru urmatoarea etapa a razboiului. Dupa-amiaza, sirenele de raid…

- Washingtonul isi protejeaza in mod traditional aliatul Israel de orice actiune a Consiliului de Securitate, noteaza Reuters. Consiliul de Securitate al ONU a respins miercuri o rezolutie care condamna razboiul dintre Hamas si Israel. Din cele 15 state membre ale Consiliului, 12 au votat in favoarea…