Netanyahu respinge condiţiile puse de Hamas pentru un acord de eliberare a ostaticilor israelieni Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminica ceea ce Hamas spune ca ar fi conditii pentru a pune capat razboiului si a elibera ostaticii, care ar include retragerea completa a Israelului din Fasia Gaza, unde Hamas ar urma sa guverneze in continuare, relateaza Reuters. „In schimbul eliberarii ostaticilor nostri, Hamas cere incetarea razboiului, retragerea fortelor noastre din Gaza, eliberarea tuturor criminalilor si violatorilor”, a declarat Netanyahu intr-un comunicat. „Si sa lasam Hamas neatins”, a adaugat Netanyahu. „Resping categoric termenii de predare a monstrilor din Hamas”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

