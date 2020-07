Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat miercuri ca toti cetatenii vor primi o suma forfetara, ce va fi acordata o singura data, pentru atenuarea crizei economice provocate de pandemie, transmite joi dpa. Familiile cu un singur copil ar urma sa primeasca in jur de 510 de euro (580 de dolari),…

- Familiile cu un singur copil ar urma sa primeasca in jur de 510 de euro (580 de dolari), cele cu doi copii - circa 640 de euro, iar cele cu trei copii sau mai multi - aproximativ 770 de euro, le-a declarat Netanyahu reporterilor. Pentru persoanele singure, suma va fi de circa 190 de euro. Lucratorii…

- Romanii pot intra fara restricții in Ungaria Foto: Arhiva. Politia ungara a precizat pentru RRA ca românii pot intra fara restricții în Ungaria, dupa ce autoritațile vecine au reinstituit la sfârșitul saptamânii așa-numitele coridoare umanitare de tranzitare a țarii,…

- Din 3 iunie, Italia iși deschide granițele pentru toți cetațenii europeni, fara sa impuna carantina. Incepand din 3 iunie, Italia iși va deschide granițele catre toate țarile Uniunii Europene, fara a fi necesara carantinarea. Din 3 iunie, Italia iși deschide granițele pentru toți cetațenii europeni,…

- Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat in ședința ordinara de astazi, 12 mai 2020, o hotarare care reglementeaza acordarea facilitaților la transportul public in comun pentru persoanele varstnice, pensionarii cu domiciliul in municipiul Cluj-Napoca și cetațenii de onoare ai municipiului.…

- CHIȘINAU, 11 mai - Sputnik. Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca a fost adoptat un nou pachet de masuri pentru sprijinirea economiei rusești și a cetațenilor in contextul pandemiei coronavirusului, informeaza RIA Novosti. ”Acum, cand abia incepem sa ieșim din regimurile de restricții,…

- Circa o mie de israelieni au manifestat sambata seara la Tel Aviv impotriva acordului incheiat intre premierul Benjamin Netanyahu si fostul sau rival Benny Gantz, in ajunul primei sedinte a Curtii Supreme care va examina acest acord, noteaza AFP.

