Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a prezentat luni la tribunalul districtual de la Ierusalim pentru reluarea procesului in care este judecat pentru coruptie, in aceeasi zi debutind si consultarile post-electorale in vederea desemnarii unui candidat care sa incerce formarea noului guvern,…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a prezentat luni la tribunalul districtual de la Ierusalim pentru reluarea procesului in care este judecat pentru coruptie, in aceeasi zi debutand si consultarile post-electorale in vederea desemnarii unui candidat care sa incerce formarea noului guvern,…

- Tribunalul districtual de la Ierusalim a anuntat luni ca audierea martorilor in procesul premierului israelian Benjamin Netanyahu, acuzat de coruptie, va incepe pe 5 aprilie, dupa alegerile de la 23 martie, noteaza AFP. Benjamin Netanyahu, care sustine ca este nevinovat, a fost pus sub…

- Tribunalul districtual din Ierusalim a anunțat luni ca audierea martorilor în procesul primului-ministru israelian Benjamin Netanyahu, acuzat de corupție, va începe pe 5 aprilie, dupa alegerile din 23 martie, potrivit AFP. Netanyahu, care își invoca nevinovația, a fost pus…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a pledat nevinovat luni, la acuzatiile de coruptie, la reluarea procesului sau, cu circa sase saptamani inaintea unor alegeri parlamentare cruciale pentru supravietuirea sa politica, anunta agerpres .„Confirm raspunsul in scris inaintat in numele meu”, a spus Netanyahu…

- ​Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu urmeaza sa apara luni din nou în fata tribunalului districtual de la Ierusalim pentru a raspunde acuzatiilor de coruptie, înaintea unor alegeri parlamentare cruciale pentru supravietuirea sa politica, transmit dpa si AFP. Netanyahu este acuzat…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu urmeaza sa compara luni din nou in fata tribunalului districtual de la Ierusalim pentru a raspunde acuzatiilor de coruptie, inaintea unor alegeri parlamentare cruciale pentru supravietuirea sa politica, transmit dpa si AFP, potrivit AGERPRES. Un…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu urmeaza sa compara luni din nou in fata tribunalului districtual de la Ierusalim pentru a raspunde acuzatiilor de coruptie, inaintea unor alegeri parlamentare cruciale pentru supravietuirea sa politica, transmit dpa si AFP. Un complet de trei magistrati, condus…