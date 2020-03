Stiri pe aceeasi tema

- Premierul in functie al Israelului, Benjamin Netanyahu, a acuzat miercuri coalitia Albastru & Alb, condusa de Benjamin Gantz, ca incearca "sa submineze democratia" prin initiativa legislativa care vizeaza blocarea tentativei sale de forma un nou guvern, anunța MEDIAFAX.Liderul aliantei…

- Blocul politic de dreapta care ar putea fi format in jurul partidului Likud, condus de premierul in functie, Benjamin Netanyahu, a obtinut doar 58 de locuri in scrutinul parlamentar din Israel, sub majoritatea de 61 de locuri, ceea ce ingreuneaza sarcina formarii viitorului guvern, anunța MEDIAFAX.Partidul…

- Coalitia Albastru & Alb (opozitie), condusa de Benjamin Gantz, crede ca il poate impiedica pe Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, sa formeze un nou guvern daca blocul de dreapta va obtine doar 59 de locuri in Knesset, afirma surse citate de postul Channel 12 si de ziarul Times of Israel,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a revendicat marti "cea mai mare victorie din viata sa" in alegerile legislative, victorie ce il plaseaza in pozitie de forta pentru formarea viitorului guvern si infruntarea justitiei care il acuza de coruptie, informeaza AFP, citata de Agerpres.Dupa ce a votat…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a obtinut luni mai multe locuri in Knesset decat contracandidatul sau Benny Gantz, potrivit mai multor exit-poll-uri, ceea ce face ca alcatuirea unei coalitii de dreapta condusa de formatiunea sa Likud sa fie la indemana, relateaza Reuters, AFP si DPA. Potrivit…

- Benny Gantz, rivalul politic al premierului israelian de centru-dreapta Benjamin Netanyahu, a declarat miercuri ca va aduce planul american de pace in Orientul Mijlociu in Knesset pentru un vot de aprobare, saptamana viitoare, informeaza dpa potrivit Agerpres. Liderul partidului Albastru si Alb a…

- Benny Gantz, rivalul politic al premierului israelian de centru-dreapta Benjamin Netanyahu, a declarat miercuri ca va aduce planul american de pace in Orientul Mijlociu in Knesset pentru un vot de aprobare, saptamana viitoare, informeaza dpa. Liderul partidului Albastru si Alb a calificat planul drept…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, urmeaza sa isi prezinte planul de pace pentru Orientul Mijlociu, pregatit timp de trei ani, anunta dpa si Reuters. Trump ii va primi separat la Casa Alba, luni, pe premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, seful partidului de dreapta Likud, si pe fostul comandant…