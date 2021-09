Stiri pe aceeasi tema

- Garda Forestiera Suceava anunța ca va face o sesizare penala in urma ilegalitaților descoperite in padurile ocolului silvic unde a u fost batuți doi jurnaliști și un activist de mediu , informeaza jurnalistul Recorder, Alex Nedea. Anunțul instituției vine la mai bine de o saptamana dupa ce a transmis…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta, vineri, ca Garda Forestiera Suceava a descoperit fapte ilegale pe raza ocolului silvic Dealu Negru din judetul Suceava. Verificarile au fost facute la sesizarea unui jurnalist Recorder, iar materialul lemnos gasit a fost confiscat. Ministrul cere celor care…

- Un ocol silvic cu sediu in Bistrița-Nasaud, care administreaza suprafețe importante de padure in Bistrița-Nasaud și Suceava a fost luat la puricat, dupa ce un jurnalist de la Recorder a aratat ca se taie ilegal. Ilegalitațile au fost surprinse tocmai in padurea in care doi jurnaliști au fost batuți…

- Este o ancheta in desfașurare dupa ce doi jurnaliști și un activist de mediu au fost batuți crunt de 20 de persoane nemulțumite de faptul ca aceștia realizau un documentar despre taierile ilegale de paduri. Ministrul Mediului Tanczos Barna a condamnat vineri, 17 septembrie, aceste agresiuni."Lucrurile…

- Barna Tanczos, ministrul mediului, a solicitat autoritatilor responsabile, sa adopte masuri ferme pentru prevenirea incendiilor forestiere, conform unui comunicat postat pe pagina de Facebook a ministerului, informeaza Agerpres . Ministrul le-a solicitat luni, 9 august, responsabililor din minister,…

- Proprietarii masinilor mai vechi de 15 ani vor achita taxe mai mari Aproximativ 900 de lei an ndash; in functie de impozitele stabilite de fiecare primarie. Anuntul a fost facut recent de ministrul Mediului, Tanczos Barna, potrivit caruia in Romania sunt in total 8 milioane de masini si ca patru din…

- In urma atacului unui urs care a avut loc vineri seara pe raza judetului Harghita, in urma caruia un tanar de 26 de ani a fost ucis, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat pe Facebook ca s-au facut formalitațile pentru „extragerea ursului”. Jandarmeria, Garda de Mediu si Agentia de Mediu Harghita…

- Guvernul va aproba ”in curand” actul normativ care prevede reducerea impactului pe care anumite produse de unica folosința din plastic il au asupra mediului. Anunțul a fost facut de ministrul Tanczos Barna pe pagina lui de Facebook și vine la cateva saptamani dupa ce a intrat in vigoare o Directiva…