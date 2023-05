Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Baptiste Trogneux, nepot al primei doamne a Franței, a fost batut in seara zilei de luni, 15 mai, de un grup de persoane care au luat cu asalt ciocolateria acestuia din orașul nordic Amiens. Opt persoane au fost arestate in urma incidentului care a avut loc dupa un interviu acordat de președintele…

- Jean-Baptiste Trogneux, care este nepotul primei doamne a Franței, Brigitte Macron, a fost batut, luni seara, la Amiens, de un grup de protestatari care erau cu atat mai nervoși cu cat tocmai urmarisera la televizor un interviu al președintelui Franței.

- Cele opt persoane arestate se aflau in continuare in arest preventiv marti, potrivt unei sure din politie. Tatal victimei, Jean-Alexandre Trogneux, precizeaza ca este vorba despre sase barbati si doua femei. Fiul sau a fost recunoscut si a fost luat la bataie de catre un grup care participa la un ”concert…

- Președinții Chinei și Franței, Xi Jinping și Emmanuel Macron, au organizat o conferința de presa dupa intrevedere. Șeful statului chinez a precizat ca președintele Macron este primul lider european care viziteaza China dupa sesiunile celor doua foruri supreme politice. Cei doi șefi de stat au convenit…

- China poate juca un "rol major" in sensul gasirii unui parcurs pentru reinstaurarea pacii in Ucraina, a afirmat miercuri, in cursul vizitei de stat la Beijing, presedintele Frantei, Emmanuel Macron.

- „Nu vom ceda nimic in fața violenței, condamn cu toata forța violența”, a declarat președintele Franței, vineri, dupa summitul Consiliului European de la Bruxelles.Emmanuel Macron este presat sa gaseasca o cale de ieșire dintr-o criza marcata de unele dintre cele mai mari violențe de strada cu care…

- Vineri au inceput lucrarile unei comisii de istorici francezi si camerunezi insarcinate sa 'faca lumina' cu privire la actiunile Frantei in Camerun in perioada colonizarii, comisie ceruta de presedintele francez Emmanuel Macron in iulie, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca doreste infrangerea Rusiei in razboiul din Ucraina, avertizandu-i in acelasi timp pe cei care vor "mai presus de toate sa zdrobeasca Rusia" ca aceasta nu va fi niciodata pozitia Frantei, informeaza sambata AFP.