- Mariupol, dupa 86 de zile de lupta, a cazut. Luptatorii de la Azovstal s-au predat și și-au depus armele. Vineri, 20 mai, ultimul grup de luptatori, care include și conducerea regimentului Azov și a Brigazii 36 marina, s-a predat forțelor ruse și separatiste. Și, trupele ruse au de ieri, dupa cum arata…

- Comandantul unei companii de asalt aerian, Adam Hamhoev, care este nepotul lui Iunus-Bek Evkurov, ministrul adjunct al Apararii al Federației Ruse, a murit in lupta in Ucraina, in noaptea de 21 mai. Acest lucru este raportat de ediția ingușa a Fortanga, citata de portalul rus Meduza . Potrivit sursei…

- Trupele ruse si-au incheiat regruparea in vederea lansarii unei ofensive in estul Ucrainei, a anuntat luni Ministerul ucrainean al Apararii, in timp ce un oficial militar american a declarat ca Rusia are in prezent in sudul si estul Ucrainei in total 76 de grupuri tactice la nivel de batalion, relateaza…

- Rusia ar fi pierdut din 24 februarie, de la inceputul invaziei in Ucraina, aproximativ 17.500 de militari, potrivit unui raport de joi al Forțelor armate terestre ale Ucrainei. De partea cealalta, Moscova susține ca, in ultimele 24 de ore, a lovit 52 de unitați militare ale adversarului, inclusiv un…

- Hackerii de la Anonymous au patruns in Banca Centrala si promit sa faca publice 35 de mii de fisiere cu informatii secrete. Ei au piratat Banca Centrala a Federatiei Ruse (Banca Rusiei) in contextul invaziei Rusiei in Ucraina. Colectivul international de hackeri Anonymous a afirmat joi ca a piratat…

- Ucraina susține ca a eliminat inca un general-locotenent rus. Este vorba despre comandantul Armatei a 8-a a Districtului Militar de Sud al Federației Ruse, Andrei Mordvichev, care a fost ucis in urma unui atac al forțelor armate ale Ucrainei asupra aerodromului de la Cernobaevka. Armata a 8-a este responsabila…

- Fortele ruse cauta sa incercuiasca principalele orase ucrainene, intre care si capitala Kiev, a declarat joi un inalt responsabil din cadrul Ministerului american al Apararii, citat de dpa. “Harkov si Cernigov, Mariupol – vedem aceste eforturi de a le incercui si inconjura.(…) Acelasi gen de eforturi…

- Conflicetele armate au continuat in noaptea de luni spre marți in mai multe zone de pe teritoriul Ucrainei, fara ca vreun oraș mare sa fie capturat. Herson, un oraș important din sudul Ucrainei, este atacat, potrivit Serviciului de Stat pentru Comunicații Speciale. Armata rusa a stabilit o serie de…