- Conor Kennedy, nepotul fratelui fostului presedinte american John F. Kennedy, a dezvaluit ca a luptat in Legiunea Internationala din Ucraina impotriva rusilor, in care s-a inrolat in secret la inceputul anului, transmite vineri EFE.

- Site-ul Meduza le-a cerut rușilor care au luat deja parte la razboiul țarii lor impotriva Ucrainei – ca soldați contractuali și mercenari – sa spuna ce parere au despre efortul de mobilizare.

- Campania de mobilizare a Rusiei a inceput deja de o saptamana. Unii recruți noi au fost deja trimiși pe front fara niciun fel de pregatire, iar alții dorm pe pamant in baraci care arata mai mult ca niște celule de inchisoare. Mulți au fost forțați sa cumpere medicamente și uniforme pe cont propriu,…