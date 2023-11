Fostul primar din Panciu, Iulian Nica, a fost condamnat, joi, de judecatoria Tecuci, la cinci ani si patru luni de inchisoare cu executare. „Condamna pe inculpatul Nica Iulian la pedeapsa de 2 ani si 8 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de santaj. Condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu, 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de instigare la delapidare, 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals intelectual.…