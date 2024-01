Moștenitorii lui Ion Țiriac, Alexandru și Nicholas s-au mutat din țara alaturi de mama lor. Anastasia Lazariuc, mama baieților lui Ion Ion Țiriac, a luat decizia sa se stabileasca in Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alexandru (16 ani) și Nicholas Noah (15 ani), copiii celui ce a avut bucuria de a-l face bunic pe magnatul roman, s-au nascut la Paris și au copilarit la Monte Carlo in timpul mariajului Ilenei Lazariuc cu Ion Ion Țiriac. Moștenitorii imperiului Țiriac s-au acomodat cu metropola construita pe nisip, unde au petrecut și vacanțe in ultimul an, alaturi de tatal lor. Cat costa sa-ți cante…