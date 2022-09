Stiri pe aceeasi tema

- Thrillerul de actiune „Bullet Train”, care se afla din nou pe prima pozitie la box office-ul nord-american in al doilea weekend de la lansare cu 13,1 milioane de dolari incasari din 4.357 de cinematografe, a fost singurul film care a incasat cel putin 10 milioane de dolari din vanzarea de bilete,…

- Conspirationistul de extrema-dreapta Alex Jones a fost condamnat, joi, sa plateasca 4,1 milioane de dolari parintilor unui baiat ucis in masacrul scolii Sandy Hook, din Connecticut, masacru a carui veridicitate el a negat-o, relateaza AFP.

- Administratia americana a anuntat joi o recompensa in valoare de 10 milioane de dolari pentru informatii despre presupusa ingerinta a Rusiei in procesul electoral din SUA, atat din trecut, cat si din prezent.

- Autoritatea in materie, Roskomnadzor, a emis o amenda pentru gigantul american Google in valoare de 21,1 miliarde de ruble, adica aproape 365 de milioane de dolari. Motivul invocat este acela ca YouTube, platforma video detinuta de Google, nu a sters „continutul ilegal care promoveaza terorism si extremism”,…

- ”Euro a ajuns marti la egalitate cu dolarul, pentru prima data dupa 2002. Preocuparile referitoare la incetinirea serioasa in economia blocului european, inflatia ridicata, impactul constrangerilor economice impuse de relatiile cu Rusia, efectele scumpirii energiei asupra bazei industriale, contractia…

- Filmul de animație „Minions: The Rise of Gru" a dominat box office-ul nord-american in weekendul de lansare, incasand venituri de 108 milioane de dolari si se asteapta sa atinga 127,9 milioane de dolari, scrie news.ro. In continuarea filmului „Minions”, Steve Carrell este, din nou, vocea lui Gru, in…

- Stabilit la 10.000 de kilometri departare de locurile natale, Daniel Rednic, 44 de ani, fost fotbalist la Dinamo și U Craiova, a vorbit pentru „Libertatea” despre viața de zi cu zi de peste Ocean, in oglinda cu ce se intampla in țara natala. A plecat de 12 ani din Romania, este cetațean american, locuiește…

- Un incident surprins in imagini ajunge in atenția opiniei publice. Au fost momente de groaza pentru familia unui polițist, in Mehedinți. Un politist, care se afla cu sotia si copilul in autoturism, a fost agresat in trafic, potrivit Sindicatului Europol. Incidentul, despre care s-a aflat in prima zi…