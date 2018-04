Stiri pe aceeasi tema

- In 2018, Polonia sarbatorește centenarul recuceririi independenței. Cu aceasta ocazie, Institutul Polonez din București impreuna cu Palatul Suțu – Muzeul Municipiului București prezinta expoziția „Jozef Pilsudski – om de stat al Poloniei și al Europei”. Expoziția poate fi vazuta in perioada 17 aprilie-20…

- In Romania, mai puțin de 1% din banii aflați in circulație sunt falși. Este unul dintre cele mai mici procente din Europa. Bancnotele sunt greu de falsificat din cauza suportului de polimer, greu de reprodus.

- Teodor Melescanu a declarat joi, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul francez Jean-Yves Le Drian, ca “Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice imprejurare, dar mai ales atunci cand este vorba de folosirea lor impotriva civililor”, referire la presupusul atac chimic din Siria.…

- PGGM si Redevco, ambele cu sediul in Amsterdam, vor sa isi construiasca un portofoliu de 5-8 destinatii europene de shopping, cu un mix echilibrat de branduri, restaurante si zona de entertainment, pentru a putea supravietui in era digitala. Noul pariu, numit Urban Retail Ventures, deja si-a securizat…

- Amenintarea terorista la adresa Europei nu va face decat sa creasca anul acesta, avertizeaza unii experti, in contextul in care multi combatanti straini de intorc acasa avand cunostinte "high tech" despre arme, pe care le-au invatat pe terenul de lupta, scrie The Telegraph, citat de news.o.

- ♦ Productia industriala a avansat in 2017 cu 8,2%, cel mai mare ritm anual de crestere din ultimii cel putin 15 ani, de cand Statistica publica astfel de date ♦ Analistii economici cred ca avansul puternic va continua si in acest an avand in vedere ca Europa, destinatia privilegiata a exporturilor…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum…

- Turiștii care iși propun sa viziteze, in sezonul rece, frumusețile din Banatul Montan, și in special zona Oravița – Anina – Bozovici, sunt sfatuiți sa nu rateze cinci dintre cele mai frumoase obiective din zona. Este vorba de calea ferata Oravița – Anina, Cascada Bigar, Cheile Minișului, Lacul Buhui…