Un purtator de cuvant al Departamentului pentru Securitate din Marea Britanie a declarat: „Am refuzat aplicatia pentru viza a Viktoriei Skripal pe motivul ca nu respecta regulile de imigratie”.

Viktoria Skripal, care locuieste in Rusia, a declarat ca isi doreste sa-si viziteze rudele internate in spital in Marea Britanie dupa ce s-a anuntat ca Yulia Skirpal si-a revenit dupa atac, potrivit News.ro.

In cadrul unei conversatii telefonice difuzate de televiziunea de stat din Rusia, Yulia Skripal a anuntat-o pe Viktoria ca se simte mai bine si ca „totul este in regula”.