- Seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, dezvaluie ca Primaria localitatii unde se afla lacul Belis, din Parcul Natural Apuseni, nu a facut nimic pentru a-i sprijini pe activistii de mediu care au scos de pe luciul apei 3.500 de saci cu deseuri, desi autoritatile locale fusesera anuntate…

- Primarul sectorului 1 afirma, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca este un „fake news” informația potrivit careia primaria a fost amendata de Garda de Mediu. Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, afirma, insa, citat de site-ul buletin de bucurești ca Primaria sectorului 1 a fost amendata, dar…

- Primarul din Costinesti, Jean Dorin Dumitru, a participat ieri, 10 iunie, profitand de prezenta lui Octavian Berceanu, comisar sef general la Garda Nationala de Mediu, la o conferinta de presa, unde a prezentat situatia actuala legata de situatia din comuna. Este clar ca situatia nu era o noutata pentru…

- Comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a anuntat sambata dupa-amiaza ca un autotren incarcat cu 300 de anvelope uzate care cel mai probabil urmau a fi arse, a fost descarcat in noaptea de vineri spre sambata intr-un depozit amenajat ilegal din apropierea Bucurestiului, el…

- Comisarul general al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, afirma ca in apropiere de statia de sortare a deseurilor de la Draganesti, judetul Prahova, care este arhiplina si pentru care Primaria a fost amendata deja, autoritatile locale au dus deseuri pe care le-au acoperit cu un strat de pamant. El…

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, susține ca in fiecare zi granițele țarii sunt forțate pentru introducerea de deșeuri, potrivit mediafax.ro. „Nu exista zi sa nu se incerce patrunderea in țara, sub o forma sau alta, mascata, voalata sau fațișa, cu deșeuri pe la punctele de frontiera…

- Comisarul șef al Garzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu (foto sus), spune despre județul Prahova ca este "unul dintre cele mai grele", in care activitatea industriala este preponderent petroliera. Berceanu a anunțat ca vor urma controale ample asupra industriei petroliere care vor viza cele…

- Comisarii Garzii de Mediu insoțiți de polițiști și jandarmi au descoperit vineri seara vetre cu deșeuri pregatite pentru incendiere. Aceștia au reușit sa previna un alt episod de poluare a aerului cu care bucureștenii au fost obișnuiți pana acum in weekend. Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu,…