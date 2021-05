Nepalul, a doua Indie. Pandemia de coronavirus a răvășit țara In Nepal, cazurile de Covid-19 sunt in creștere, spitalele sunt supra-aglomerate, iar personalul este ravașit. Prim-ministrul țarii cere ajutor din partea altor națiuni. Nepal raporteaza acum aproximativ 20 de cazuri zilnice de Covid-19 la 100.000 de persoane, aproximativ același numar pe care il raporta India acum doua saptamani, scrie CNN . Weekendul trecut, 44% din testele Covid din Nepal au fost pozitive, potrivit cifrelor oficiale transmise de autoritați și citate de Crucea Roșie. „Ceea ce se intampla in India acum arata o imagine viitoare ingrozitoare și previzibila a Nepalului, daca nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

