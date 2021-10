Stiri pe aceeasi tema

- Printre efectele pandemiei asupra romanilor se numara și acumularea de kilograme in plus. Astfel, 37% dintre romani declara ca au luat in greutate de la inceputul pandemiei pana in prezent, iar media este de 7,4 kg, conform unui studiu realizat de Huawei Consumer BG impreuna cu IPSOS in 10 țari. Romanii…

- Din cauza pandemiei și absenței politicilor de sprijin din partea ministerului, turismul romanesc s-a intors un deceniu in timp. Numarul turistilor sositi in unitatile de cazare in 2020 a fost similar cu cel din 2010, adica circa 6 milioane, conform datelor Institutului National de Statistica (INS).…

- Transport de migranți interceptat de polițiștii de frontiera in Cenei, județul Timiș. Oamenii legii au prins un constanțean care transporta noua turci cu microbuzul, spre Timișoara. Migranții tocmai ce trecusera ilegal frontiera din Serbia in Romania.

- Luca Illes (14 ani) a facut pasul catre celebra grupare din Serbia. Mutare importanta pentru secția de baschet a ACS Transilvania. Gruparea brașoveana a transferat un junior de 14 ani la celebrul club Partizan Belgrad din Serbia. Sub indrumarea lui Zeljko Bubanja, Luca Illes a caștigat cu Transilvania…

- In perioada 24 – 26 septembrie 2021 vor avea loc la Ploiesti manifestarile prilejuite de cea de-a VIII-a editie a festivalului cu titlul „ALFABETUL CONVIETUIRII", – proiect initiat de Uniunea Elena din Romania si desfasurat in parteneriat cu Primaria Municipiului Ploiesti si Filarmonica „Paul Constantinescu"…

- Formatia CFR Cluj face parte din urna a doua la tragerea la sorti a grupelor Conference League, programata la ora 14.30, la Istanbul. Componenta celor patru urne: Urna 1: AS Roma (Italia), Tottenham (Anglia), Basel (Elvetia), Slavia Praga (Cehia), FC Copenhaga (Danemarca), Gent (Belgia),…

- Slavia Praga, formație la care Nicolae Stanciu a fost integralist, a pierdut, scor 2-0, meciul disputat pe terenul celor de la Ferencvaros (Champions League, turul trei preliminar).Câștigatoarea din aceasta dubla mansa va disputa play-off-ul de acces în grupele celei mai importante competiții…

- Ikea SEE anunța ca Nicoletta Muscinelli va ocupa funcția de Market Manager pentru Timișoara, poziție din care va conduce activitatea magazinului are va fi deschis in oraș și va reprezenta operațiunile de retail ale companiei in vestul Romaniei. Aceasta va prelua oficial funcția pe 1 septembrie 2021.…