Neon Prophecies deschid concertul Bucovina si Dordeduh de la Arenele Romane

Bucovina revine pe scena Arenelor Romane din Bucuresti. Invitatii speciali ai trupei sunt Dordeduh, care revin in Bucuresti dupa o absenta indelungata, aducand cu ei piese de pe cel mai recent album, intitulat Har. Doua categorii de bilete sunt deja sold out, urmeaza si a treia! In deschiderea concertului vor urca cei de la Neon Prophecies. Povestea trupei este una simpla dar plina de pasiune si motivatie pentru muzica. In martie 2019 Victor Manescu face un anunt in care doreste sa-si intemeieze o trupa de thrash metal, classic heavy metal. In cuvinte putine, ceva old school. La acest anunt au…