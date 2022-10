„Neobanks” , un business de 2 trilioane de dolari Termenul “neobanks” se refera la un numar tot mai mare de companii FinTech care ofera unele sau majoritatea serviciilor unei banci tradiționale fizice pe un model pur digital. Aceasta afacere va reprezenta o piața de peste 2.000 de miliarde de dolari la nivel global pana in 2030 și va crește cu o rata anuala compusa de […] The post „Neobanks” , un business de 2 trilioane de dolari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

