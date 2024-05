Stiri pe aceeasi tema

- Creditarea ipotecara a crescut cu aproape 30%, in primele luni ale acestui an. Suma totala a banilor imprumutați de romani pentru achiziția de locuințe a depașit 1 miliard de euro. Totalul creditelor ipotecare noi acordate in primele trei luni ale acestui an a fost de aproximativ 1,1 miliarde de euro…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa la Buzau, ca datoria publica va ajunge anul acesta la 48 – 49 % din PIB. Da vina pe Citu Raspunzand unei intrebari privind nivelul datoriei publice din acest an, prim-ministrul a afirmat ca guvernarea PSD de…

- Scad investițiile straine in Romania: Sunt cu 8,62% mai mici in primele doua luni din anul 2024 Scad investițiile straine in Romania: Sunt cu 8,62% mai mici in primele doua luni din anul 2024 Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1,229 miliarde de euro, in primele doua luni din…

- Romania a avut in primele doua luni din 2024 un deficit de cont curent de 2,7 miliarde euro, in crestere cu 25% fața de perioada similara din 2023, cand era de 2,1 miliarde euro, potrivit datelor BNR publicate vineri.

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut in primele doua luni din 2024 cu 8,3%, comparativ cu perioada similara din 2023, la 1.084 societati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), consultate de AGERPRES. Cele peste 1.084 de societati…

- ”Societatile de asigurare, autorizate si reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au subscris in anul 2023 prime brute subscrise (PBS) in valoare de aproximativ 18,2 miliarde de lei, in crestere cu 10% fata de anul precedent. Piata asigurarilor din Romania ramane orientata spre activitatea…

- Deficitul bugetar, adica diferența intre veniturile și cheltuielile statului, a urcat la 1,67% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele doua luni ale anului, arata datele publicate marți de Ministerul Finanțelor, care confirma informațiile publicate anterior de Economedia . Spre comparație, in aceeași…

- In 2023, Romania a inregistrat un deficit comercial alimentar de aproximativ 1,3 miliarde de euro, evidențiind o continua creștere a diferenței dintre importuri și exporturi in sectorul agroalimentar. Potrivit Institutului Național de Statistica, situația reflecta o creștere modesta a ambelor fluxuri…