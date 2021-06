In timp americanii așteapta, vineri, 25 iunie, pedeapsa pentru polițistul Derek Chauvin, doua statui ale victimei acestuia au vandalizate, probabil de o organizație neo-nazista. O statuie a afro-americanului George Floyd, dezvaluita la sfarșitul saptamanii trecute la New York, a fost deteriorata joi, 24 iunie, cu vopsea neagra, o vandalizare atribuita unui mic grup de extrema dreapta, […] The post Neo-naziștii detoneaza bomba in SUA. Abia inaugurate, doua statui ale lui George Floyd au fost vandalizate first appeared on Ziarul National .