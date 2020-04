Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO| INCENDIU la o anexa gospodareasca in Daia Romana: Intervin pompierii cu 3 autospeciale Un incendiu a izbucnit joi seara, in jurul orei 21.30 la anexa unei locuințe din localitatea Daia Romana, județul Alba. Garda de intervenție Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea unui…

- Alerta, azi dimineața, la ora 02,00, cand pompierii au fost solicitați sa intervina la un incendiu izbucnit la o anexa, in localitatea Dumbravița. La locul intervenției s-au deplasat de urgența doua autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, opt pompieri și o autospeciala de la SVSU Dumbravița cu doi…

- Alarma pentru pompierii de la ISU Timiș dupa ce un apel la 112 a anunțat, in aceasta dimineața, la ora 06:45, ca un microbuz a luat foc. Echipajele de intervenție s-au deplasat de urgența pe autostrada A1, in Spațiul de servicii de la km 471, pe direcția de mers Timișoara-Lugoj. La sosirea echipajelor…

- O casa a fost cuprinsa de flacari, luni seara, in Sfantu Gheorghe. Pompierii au intervenit aproape 3 ore pentru a stinge incendiul care au distrus acoperișul și etajul I al locuinței. In urma incendiului au ars și mai multe bunuri și materiale textile depozitate in interior.Citește continuarea pe realitateadecovasna.net.

- Pompierii din Sebeș intervin joi seara cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca și la acoperișul unei case de locuit din localitatea Deal, comuna Calnic. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Sebes intervine pentru localizarea și lichidarea unui incendiu…

- Incendiu auto, in Navodari, pe strada Plopilor: asa a sunat mesajul venit, in jurul orei 02.30, la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Imediat, la locul indicat de apelant, au pornit o autospeciala de stins incendii cu apa si spuma si un echipaj de prim ajutor.Acolo au gasit o…

- Intervenție de urgența, in seara de miercuri, a pompierilor. O casa din Timișoara a fost cuprinsa de flacari. Alerta a fost data in jurul orei 22.45. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența pentru lichidarea unui incendiu la o casa din Timișoara, aflata pe strada Noua. Au intervenit 20…

- Nord-estul Spaniei a fost plasat in alerta din cauza acestei furtuni care a provocat caderi intense de zapada, rafale de vant de peste 100 de kilometri pe ora si valuri inalte in regiunile costiere.In Girona din Catalonia, 220.000 de locuinte au fost private de electricitate timp de mai…